Son dakika haberi! Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü - BAB
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Son dakika haberi! Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü - BAB

Gelen son dakika haberlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü Bab ilçesinde askeri törenle kutlandı.

23.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:17

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü Bab ilçesinde askeri törenle kutlandı.

TSK ve SMO askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Bizaa beldesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlamasının 4. yıl dönümü münasebetiyle askeri tören düzenledi.

Törene Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, TSK askerleri, SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir, SMO kolordu komutanları, bölgenin önde gelen aşiret liderleri, SMO şehit ve gazi aileleri ile bölge halkından çok sayıda kişi katıldı.

Yeni tip koronavirüse (Koivd-19) karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen kutlamalar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçik ve SMO askerlerine saygı duruşuyla başladı.

SMO askerlerinin geçit töreninde konuşan Hamza Tümeni Komutanı Ebu Bekir, konukları selamlayarak, TSK ve SMO askerlerine verdikleri ortak mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Ebu Bekir, günün önemine dikkati çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Bölgemiz siviller için güvenli liman oldu"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa da tören konuşmasına, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeyi kurtaran TSK ve SMO askerlerine teşekkürlerini ileterek başladı.

Mustafa, "Kahraman Türk askerleri ve Milli ordu askerleri sayesinde bölgemiz, terör örgütleri ve Esed rejimi bölgesinden kaçan siviller için güvenli liman oldu. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diliyorum." dedi.

"Biz yıllardır beraber yaşamış aynı ailenin evlatlarıyız"

Jandarma Bab Komutanı Yarbay Aytuğ Altay da konuşmasında, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde TSK ve SMO askerleriyle bölge halkını kutladı.

Altay, "Aynı Çanakkale'de olduğu gibi bu mücadeleyi verirken Suriye Milli Ordusu, Türk askerleri ve sivillerin kanı birbirine karıştı. Biz yıllardır beraber yaşamış aynı ailenin evlatlarıyız. Hiçbir terör örgütü veya hücrenin bizleri ayırmasına izin vermeyeceğiz. Sizlerle beraber burada olmaktan onur duymaktayım. Allah bu mücadeleyi daim eylesin." diye konuştu.

Törende ayrıca harekat sonrası bölgede kurulan Furkan medresesi öğrencileri de Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahi söyledi.

Kutlamaların sonuna doğru kılıç kalkan ekibi de sahne aldı.

Törenin sonunda şehit aileleri ve çocuklarına çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kutlamalar yarın da Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde farklı etkinliklerle devam edecek.

Fırat Kalkanı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatarak, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimleri 217 gün içinde terörden arındırdı.

Kahraman Mehmetçik ve SMO askerleri Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Fırat Kalkanı Harekatı'nın 4. yıl dönümü - BAB

Kaynak: AA

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