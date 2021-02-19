Son dakika haberi | Fırat Çakıroğlu, ölümünün 6. yılında Fethiye'de anıldı

Ege Üniversitesinde 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Fethiye ilçesinde anıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami önünde düzenlenen anma programında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Emre Tekcan, AA muhabirine, Çakıroğlu'nu rahmetle andıklarını söyledi.

Allah ömür verdiği sürece tüm şehitleri anmaya devam edeceklerini belirten Tekcan, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve tüm şehitlerimizin acısı hala yüreklerimizi kor gibi yakmaktadır. Onlara minnettarız ve çok şey borçluyuz." dedi.

Programa, MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır