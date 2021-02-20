Son dakika haberi: Firari hükümlü, 8 yıl sonra dron destekli operasyonla yakalandı

Son dakika haberleri: ANTALYA'da 8 yıl önce işlediği cinayetin ardından firar eden ve hakkındaki 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., Şanlıurfa'da dron destekli operasyonla yakalandı.

ANTALYA'da 8 yıl önce işlediği cinayetin ardından firar eden ve hakkındaki 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D., Şanlıurfa'da dron destekli operasyonla yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'da işlediği cinayetten 8 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.D.'nin Şanlıurfa'da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, firari A.D.'nin gizlendiği Eyyübiye Mahallesi'ndeki eve şafak vakti operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda ekipler, A.D.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK