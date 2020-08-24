Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelisi Erhan Akkuş adliyeye sevk edildi Bir son dakika haberine göre İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erhan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi Erhan Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erhan Akkuş, ihbar üzerine İzmit'te 21 Ağustos'ta yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Erhan Akkuş'un, İpek Medya grubuna ait kapatılan Bugün TV ve Kanaltürk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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Kaynak: DHA