Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelisi binbaşı adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelisi binbaşı adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre Firari FETÖ şüphelisi binbaşı adliyeye sevk edildi Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan firari FETÖ şüphelisi meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.

02.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:31

Firari FETÖ şüphelisi binbaşı adliyeye sevk edildi

BOLU - Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda yakalanan firari FETÖ şüphelisi meslekten ihraç binbaşı K.A. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İzmir merkezli 42 ilde 11 subay grubuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında meslekten ihraç edilen eski binbaşı K.A.'nın Bolu'da saklandığı tespit edildi. Şüphelinin Mudurnu ilçesinde bir evde kaldığının belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Suçlarla Mücadele Şube ekipleri operasyon başlattı. Yapılan operasyonda evde bulunan K.A. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari FETÖ şüphelisi eski binbaşı adliyeye sevk edildi.

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Son dakika haberi... Firari FETÖ şüphelisi binbaşı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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