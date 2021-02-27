Son dakika haberi | Finlandiyalı eski dünya şampiyonu rallici Hannu Mikkola hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Eski dünya şampiyonu Finlandiyalı rallici Hannu Mikkola, 78 yaşında hayata veda etti.

Eski dünya şampiyonu Finlandiyalı rallici Hannu Mikkola, 78 yaşında hayata veda etti.

Oğlu Vesa tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Hannu Mikkola'nın bugün vefat ettiği belirtildi.

1983 yılında düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında zirveye ulaşan Mikkola, aynı şampiyonada üç kez ikincilik de elde etmişti.

Mikkola, Finlandiya'da düzenlenen 1000 Lakes Rallisi'nde 7, Büyük Britanya'daki RAC Rallisi'nde ise 4 kez şampiyonluğa uzanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu