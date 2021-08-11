Son dakika haberi! Finike'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberi! Finike'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi! Finike'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Antalya'nın Finike ilçesinde yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Antalya'nın Finike ilçesinde yerleşim yerlerine yakın olan sazlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, Finike ilçesine bağlı Hasyurt Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda alevleri gören vatandaşlar, panik içerisinde itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, vatandaşlar ile birlikte yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının, elektrik tellerinin rüzgar sebebi ile birbirine temas etmesi sonucu başladığı düşünülüyor. Yangında 400 metrekarelik bir alan zarar görürken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ANTALYA

Son dakika haberi! Finike'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi! Finike'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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