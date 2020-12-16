Son dakika haberi: Finansal piyasalarda 2020 böyle geçti (2)

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomilerde yarattığı tahribatın boyutlarının yavaş yavaş ortaya çıktığı yılın ikinci çeyreğinde, merkez bankaları ve hükümetlerin destek çabaları devam ederken, uluslararası kurum ve kuruluşlar küresel ekonomide Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomilerde yarattığı tahribatın boyutlarının yavaş yavaş ortaya çıktığı yılın ikinci çeyreğinde, merkez bankaları ve hükümetlerin destek çabaları devam ederken, uluslararası kurum ve kuruluşlar küresel ekonomide Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek daralma beklentilerini açıkladı, risk ortamında yatırımcı davranışlarında ise önemli değişimin sinyali geldi.

Salgının merkezinin Çin'in ardından önce ABD'ye, daha sonra Avrupa'ya kaydığı yılın ikinci çeyreğinde, merkez bankaları ve hükümetlerin Kovid-19'un ekonomiye yönelik etkilerini azaltmak amacıyla attıkları adımlar devam etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) ikinci çeyrek boyunca faizlerde değişiklik yapmazken, negatif faiz tartışmalarına da son vererek bu politikanın gündemlerinde olmadığını bildirdi. Buna karşın, küresel ekonomik kriz dönemindeki birçok uygulamaya yeniden başvuran Fed, ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı, belediyelere yönelik likidite imkanını genişletti. Bu dönemde Fed, KOBİ'lere yönelik 600 milyar dolara varan kredi sağlanmasını öngördüğü Ana Cadde Borç Verme Programı'na ve şirket tahvili alımlarına başladı.

Avrupa tarafında açıklanan veriler birçok ülke ekonomisinin ciddi tahribata uğradığına işaret ederken, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) peş peşe adımlar geldi. İlk etapta Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştıran ECB, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı. Akabinde Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak Eurosystem Repo Programını (EUREP) da hayata geçiren ECB, böylece yurt dışı finans kurumlarına yönelik avro likiditesi teminini de güvence altına aldı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) da varlık alım programını 100 milyar sterlin artırdı.

Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası (BoJ) nisan ayı sonunda sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını, yaklaşık 20 trilyon yen de şirket tahvili ve bonosu alacağını duyurdu. Öte yandan KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye alan BoJ, "ne gerekirse yapılacağı" mesajını verdi. Çin Merkez Bankası ise (PBoC), finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürürken, kredi gösterge faizlerinde ikinci kez indirime gitti.

Uluslararası kuruluşların beklentileri

İkinci çeyrekte merkez bankaları ve hükumetlerin yanı sıra, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar da kesenin ağzını açtı. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeleri güçlendirmek amacıyla 160 milyar dolarlık destek programı başlattı, IMF ise üye ülkelere acil borç yardımı sağladı.

Her ne kadar eşi görülmemiş teşvikler sunulsa da ekonomik aktivitenin sekteye uğraması birçok ülkede işsizlik oranlarının ve borçluluk seviyesinin artmasına neden oldu. Bu süreçte salgının ekonomilere yarattığı tahribat da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralarak 28 yılın en kötü performansını kaydederken, ABD ekonomisi yüzde 5 küçüldü. Aynı dönemde, 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) ve 19 üyeli Avro Bölgesi sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,6 daraldı. Türkiye ekonomisi ise bu dönemde yüzde 4,5 büyüdü.

Açıklanan verilerin ardından bu yıla ilişkin küresel ekonomik daralma beklentisini IMF yüzde 4,9'a, Dünya Bankası yüzde 5,2'ye revize etti. OECD ise söz konusu daralmanın boyutunun salgında ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosu altında yüzde 6, ikinci dalga yaşanması halinde yüzde 7,6 düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.

Bu durum karşısında birçok ülke, ikinci dalga riskine rağmen kısıtlamaları gevşetme yönünde kararlar almak zorunda kaldı. Türkiye'de ise normalleşme süreci 1 Haziran'dan itibaren başladı.

Türkiye'de piyasalar

Türkiye'de kısıtlamaların hayata geçirildiği ve ekonomik faaliyetin tüm dünyada olduğu gibi neredeyse durma noktasına geldiği ikinci çeyrekte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iki kez faiz indirimine başvurarak politika faizini yüzde 9,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Bu dönemde piyasa derinliğinin korunması amacıyla birçok ilave önlem alan TCMB, Katar ve Çin merkez bankalarıyla swap anlaşmalarını genişletti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da aksiyonlarına devam ederken, kamu bankaları öncülüğünde kredi paketleri hayata geçirildi, konutta faiz oranları tarihi düşük seviyelere çekildi.

Söz konusu gelişmelere karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ikinci çeyrek boyunca kademeli yükselerek ilk çeyrekteki kayıplarını telafi etti. Bu dönemde yüzde 30'a yakın değer kazanan endeks, haziran ayını 1.165,25 puandan kapattı. Bu dönemde dolar/TL ise ikinci çeyreğe başladığı 6,62 seviyelerinden 6,85'e yükseldi.

İlk çeyrekte tarihi düşük seviyeyi gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri, ikinci çeyrekte yüzde 0,66 civarında yatay hareket ederken, Bu dönemde Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri düşüşe geçerek yüzde 11,4'e kadar geriledi. Gram altın yüzde 16,9'luk artışla ikinci çeyreği 392,3 liradan tamamlarken, ons altın da yüzde 12,9'luk yükselişle 1.780,9 dolara çıktı.

Yılın ikinci çeyreğinde finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeler şöyle:

1 Nisan:

İngiliz bankaları Kovid-19 salgını nedeniyle temettü ödemelerini askıya aldı.

2 Nisan:

ECB, 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak stratejik gözden geçirmeyi salgın nedeniyle 6 ay erteledi.

İhracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

Borsa İstanbul, "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi" ve "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"na ilişkin projeleri erteledi.

3 Nisan:

Enflasyon martta aylık yüzde 0,57 ve yıllık yüzde 11,86 arttı.

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeleri güçlendirmek amacıyla gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolarlık kaynağın sağlanacağı yeni bir destek programı başlattı.

9 Nisan:

BoE, fazladan kamu harcamalarının doğrudan merkez bankası tarafından finanse edileceğini bildirdi.

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020'de yüzde 0,5, 2021'de ise yüzde 4 büyüme kaydedeceğini öngördü.

Fed, pandemi nedeniyle ekonomiyi desteklemek için 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı aldı.

10 Nisan:

İşsizlik oranı ocakta 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e geriledi.

12 Nisan:

BDDK, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarına oranını yüzde 10'dan yüzde 1'e düşürdü.

13 Nisan:

Ödemeler dengesi şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.

Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7,5 ve aylık yüzde 1,2 arttı.

14 Nisan:

IMF, küresel ekonomiye ilişkin 2020'de yüzde 3,3'lük büyüme beklentisini yüzde 3 daralmaya revize etti. Bu yıla ilişkin büyüme beklentisini ABD için yüzde 2'den yüzde eksi 5,9'a, Avro Bölgesi için yüzde 1,3'ten yüzde eksi 7,5'e ve Çin için yüzde 6'dan yüzde 1,2'ye düşüren fon, Türkiye ekonomisinin ise 2020'de yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 25 üye ülkeye acil borç yardımı sağlanacağını bildirdi.

15 Nisan:

IMF Başkanı Georgieva, salgınla mücadele kapsamında düşük gelirli ülkelere destek için imtiyazlı kredileri 3 katına çıkarmayı planladıklarını, bu nedenle Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı aradıklarını bildirdi.

ECB, Avro Bölgesi'ndeki bankalarda 20 milyar avrodan fazla miktarın serbest bıraktığını açıkladı.

PBoC, finansal kurumlara yönelik orta vadeli borç verme programı faiz oranını 20 baz puan azaltarak yüzde 2,95 ile rekor seviyeye düşürdü.

16 Nisan:

IMF, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nı kurdu.

17 Nisan:

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 daralarak 28 yılın en kötü performansını kaydetti.

TCMB, piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Piyasa Yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla ilave önlemler açıklarken, APİ portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranını azami yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltti.

20 Nisan:

PBoC, bu yıl ikinci kez kredi gösterge faizlerinde indirime gitti. Banka, 5 yıllık kredi gösterge faizini 10 baz puan azaltarak yüzde 4,65'e ve 1 yıllık kredi gösterge faizini 20 baz puan indirerek yüzde 3,85'e düşürdü.

22 Nisan:

TCMB, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi.

23 Nisan:

Fed, belediyelere yönelik likidite imkanının kapsamını nüfus alt sınırını düşürerek genişletti.

27 Nisan:

Dünya Bankası, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek amacıyla "Acil Kovid-19 Sağlık Projesi" altında 100 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

BoJ, salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla para politikasını daha da gevşeterek, sınırsız miktarda devlet tahvili alımı yapacağını, yaklaşık 20 trilyon yen de şirket tahvili ve bonosu alacağını duyurdu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden devreye aldıklarını bildirdi.

28 Nisan:

OECD, Kovid-19 salgınının turizm ekonomisi için "eşi benzeri görülmemiş" bir kriz olduğunu belirterek, virüs nedeniyle uluslararası turizm ekonomisinin 2020'de yüzde 45 daralabileceğini, sektörde faaliyetlerin başlama süresinin eylül ayına uzamasıyla bu oranın yüzde 70'e yükselebileceğini duyurdu.

29 Nisan:

Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

30 Nisan:

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,4), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." denildi.

TCMB Başkanı Murat Uysal, rapora ilişkin düzenlenen toplantıda, "Yüksek frekanslı veriler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ikinci çeyrek için belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor." açıklamasını yaptı.

İhracat martta yıllık bazda yüzde 17,8 azalışla 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artışla 18 milyar 813 milyon dolar oldu. Yılın ilk 3 ayında ise ihracat 42,7 milyar dolar, ithalat 55,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında kredi opsiyonunu genişletirken, minimum kredi ölçeğini 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürdü.

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırdığını duyurdu. Bu kapsamda TLTRO'da faiz oranları, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e kadar Eurosystem'in refinansman işlemlerinin ortalama faizinden 50 baz puan daha aşağıya çekildi.

4 Mayıs:

Enflasyon nisanda aylık yüzde 0,85 ve yıllık yüzde 10,94 arttı.

5 Mayıs:

BDDK, bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırdı.

6 Mayıs:

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.

7 Mayıs:

BDDK, Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirdi.

BoE, politika faizini yüzde 0,1'de tutarken, 645 milyar sterlin düzeyindeki varlık alım programına devam edeceğini bildirdi.

11 Mayıs:

İşsizlik oranı şubatta 1,1 puan azalarak yüzde 13,6'ya geriledi.

13 Mayıs:

Ödemeler dengesi martta 4 milyar 923 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 463 milyon dolar oldu.

Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır." dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, negatif faiz oranlarının değerlendirdikleri bir araç olmadığını bildirdi.

İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 daraldı.

14 Mayıs:

Sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2 ve aylık yüzde 7,1 azaldı.

ECB, salgın nedeniyle ikinci çeyrekte Avro Bölgesi ekonomisinde benzeri görülmemiş bir büyüklük ve hızda daralma beklendiğini bildirdi.

15 Mayıs:

BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, yıllık bazda yüzde 3,2 daraldı.

18 Mayıs:

Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında tutarken, ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçları kullanacağı taahhüdünde bulundu.

19 Mayıs:

Dünya Bankası, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gelişmekte olan 100 ülkeye acil durum desteği sağladığını duyurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.

20 Mayıs:

BDDK, iki yabancı saklama kuruluşu olan Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıkladı.

TCMB ve Katar Merkez Bankası arasında, 17 Ağustos 2018'de imzalanan 5 milyar dolarlık swap anlaşması, 15 milyar dolara yükseltildi.

21 Mayıs:

Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, bankalara temettü ve hisse geri alımlarını durdurma çağrısında bulundu.

22 Mayıs:

BDDK, finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulamaya başladı.

TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.

BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye aldı.

25 Mayıs:

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Kovid-19 karşı yürürlükteki olağanüstü hal şartlarının Tokyo metropolü ve Hokkaido eyaletinde kaldırıldığını bildirdi.

26 Mayıs:

OECD bölgesi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 daraldı. Söz konusu oran ABD'de yüzde 0,5'den yüzde eksi 1,2'ye, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,1'den yüzde eksi 3,8'e geriledi.

27 Mayıs:

Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin 2020'de yüzde 8 ila 12 arasında küçüleceği öngörüsünde bulundu.

28 Mayıs:

ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 60'a yakın ülkeye 22 milyar dolarlık destek sağlandığını ve yeni talepler almaya devam ettiklerini belirtti.

29 Mayıs:

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71,1 milyar liraya yükseldi.

İhracat nisanda yıllık bazda yüzde 41,4 azalışla 8 milyar 990 milyon dolar, ithalat yüzde 25 düşüşle 13 milyar 553 milyon dolar oldu. Yılın ilk 4 ayında ise ihracat 51,7 milyar dolar, ithalat 69,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Kovid-19 salgınında ikinci dalga riski olduğunu belirterek, önlem almaya devam edeceklerini, ikinci bir dalganın güveni zedelemesinden endişe duyduğunu söyledi.

1 Haziran:

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut", "taşıt", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" kredi paketlerini hayata geçirdi.

2 Haziran:

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'ndan Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon avroluk kredi sağladı.

3 Haziran:

Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,36 ve yıllık yüzde 11,39 arttı.

4 Haziran:

ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı 600 milyar avro artırarak 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı.

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinde küçülmenin ikinci çeyrekte "benzeri görülmemiş" bir düzeyde olacağını belirterek, "Ekonomide 2020'de yüzde 8,7 daralma bekliyoruz." dedi.

5 Haziran:

TCMB, Kovid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilan ettiği 60 milyar liralık TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin 20 milyar lirasının yatırım taahhütlü avans kredisi olarak kullandırılmasına karar verdi.

8 Haziran:

Dünya Bankası, küresel ekonomiye yönelik 2020 için öngördüğü yüzde 2,5'lik büyüme beklentisini, yüzde 5,2 daralmaya çevirdi. Banka, bu öngörüsünü Türkiye için yüzde 3'ten yüzde eksi 3,8'e, ABD için yüzde 1,8'den yüzde eksi 6,1'e, Avro Bölgesi için yüzde 1'den yüzde eksi 9,1'e ve Çin için yüzde 5,9'dan yüzde 1'e düşürdü.

9 Haziran:

BDDK, yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.

Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 500 bin dolardan 250 bin dolara düşürdü.

10 Haziran:

İşsizlik oranı martta 0,9 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi.

OECD, salgında ikinci dalganın yaşanmayacağı senaryosu altında, bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 6, ABD'nin yüzde 7,3, Avro Bölgesi'nin yüzde 9,1, Çin'in yüzde 2,6 ve Türkiye'nin yüzde 4,8 daralacağını öngördü.

OECD, salgında ikinci dalganın yaşanması halinde, bu yıl küresel ekonominin yüzde 7,6, ABD'nin yüzde 8,5, Avro Bölgesi'nin yüzde 11,5, Çin'in yüzde 3,7 ve Türkiye'nin yüzde 8,1 küçüleceğini öngördü.

Fed, politika faizini 0-0,25 aralığında bırakırken, Başkan Powell faiz oranlarını uzun süre sıfıra yakın tutacakları mesajını verdi.

12 Haziran:

Ödemeler dengesi nisanda 5 milyar 62 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 31,4 ve aylık yüzde 30,4 azaldı.

Fed'in yarı yıllık para politikası raporunda, ekonomik görünüme yönelik olağanüstü bir belirsizlik bulunduğu, ekonomik durgunluğun hasarının oldukça kalıcı olabileceği uyarısı yapıldı.

14 Haziran:

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi için Türk Eximbank'a sağlanacak 250 milyon avro tutarında kısmi kredi garantisini onayladı.

15 Haziran:

Fed, küçük ve orta ölçekteki işletmelere 600 milyar dolara varan kredi sağlanmasını öngördüğü Ana Cadde Borç Verme Programı için başvuruları almaya başladı.

Fed, şirket tahvili almaya başlayacağını bildirdi.

16 Haziran:

BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, ek genişleyici önlemler alma taahhüdünde bulundu.

18 Haziran:

TCMB ile Çin Merkez Bankası arasında 2019'da yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımı yapıldı.

Türkiye Varlık Fonu, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oldu.

BoE, politika faizini yüzde 0,1'de tutarken, varlık alım programını 100 milyar sterlin seviyesinde artırdı.

20 Haziran:

TCMB, bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15'ten küçük olma koşulunu yılsonuna kadar kaldırdı.

24 Haziran:

IMF, 2020 yılı daralma beklentisini küresel ekonomi için yüzde 3'ten yüzde 4,9'a, Avro Bölgesi için yüzde 7,5'ten yüzde 10,2'ye, ABD için yüzde 5,9'dan yüzde 8'e, Çin için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürdü. Fon, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörüsünü ise korudu.

25 Haziran:

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.

ECB, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak Eurosystem Repo Programını (EUREP) başlattı.

26 Haziran:

BDDK, banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Fed, stres testine tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirdi.

30 Haziran:

İhracat mayısta yıllık bazda yüzde 40,9 azalışla 9 milyar 967 milyon dolar, ithalat yüzde 27,8 düşüşle 13 milyar 387 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise ihracat 61,6 milyar dolar, ithalat 82,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Fed Başkanı Powell, ekonominin önündeki yolun "olağanüstü" bir şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsün kontrol altına alınmasındaki başarıya bağlı olduğunu söyledi.

ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin şartlarını kolaylaştırdı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu