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Son dakika haberi... Finansal Kurumlar Birliği'nden Giresun'daki selden etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri... Finansal Kurumlar Birliği'nce (FKB) Giresun'daki meydana gelen sel anımsatılarak, "Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen bankacılık dışı finans müşterilerinin borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde...

Son dakika haberi... Finansal Kurumlar Birliği'nden Giresun'daki selden etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması
25.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:09

Finansal Kurumlar Birliği'nce (FKB) Giresun'daki meydana gelen sel anımsatılarak, "Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen bankacılık dışı finans müşterilerinin borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda FKB üye şirketlerine tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Finansal Kurumlar Birliği'nden Giresun'da sel felaketinden etkilenen bankacılık dışı finans müşterilerine yönelik alınan Yönetim Kurulu Kararına ilişkin yapılan açıklamada, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlara acil şifalar dilendi.

Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Giresun'da yaşanan afet ve muhtelif sorunlar, bankacılık dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konularının görüşüldüğü belirtilen açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile birliktelik içerisinde FKB üye şirketleri tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen bankacılık dışı finans müşterilerinin borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda FKB üye şirketlerine tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir. FKB olarak, bu karar ile KOBİ'lerimizin finansal sürdürülebilirliğine destek olmayı hedeflediğimizin altını çizmek isteriz."

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Kaynak: AA

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