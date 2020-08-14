Son dakika haberi: Filistinli Katolik Rahip Musellem'den İsrail'le normalleşmeye sert tepki Son dakika habere göre Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Rahip Musellem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Tanrı'nın kentidir. Kimsenin onu terk etmemesi gerekir. Normalleşenlerin hepsi Kudüs'e yabancıdır." dedi.

Musellem, "Normalleşen zavallılar, İsrail'in altında ezilenlerdir. Kudüs, düşmanlarımızı şımartacağınız bir çöplük değildir." şeklinde tepki gösterdi.

Kudüs'ün Arapların, Müslümanların, Hristiyanların ve tüm özgür Filistinlilerin şehri olduğunu vurgulayan Musellem, "Hiçkimse Kudüs'ü terk etmeyecek veya Kudüs'ün onurunu, şerefini, kutsallığını, güzelliğini, tarihini, kimliğini veya milli önemini görmezden gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

Filistin'de Hristiyanların önemli isimlerinden olan Rahip Musellem, Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetiyle tanınıyor.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA