Son dakika haberi! Filistin Yönetimi, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürmesini kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerince 2 Filistinlinin öldürülmesini kınadı.

Bakanlık, bu gece Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Sokak ortasında infaz suçunu en şiddetli şekilde kınadıklarını" kaydeden Bakanlık, Filistinli sivilleri öldürmeyi amaçlayan ateş açmaların sürekli tekrar ettiğini vurguladı.

Bakanlık, Filistinlilerin öldürülmesini, İsrail'in "savaş suçları dizisinin yeni bir halkası" olarak değerlendirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, bu gece Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampında İsrail askerleri ile onlarca Filistinli genç arasında çatışmalar yaşanmış, İsrail ordusunun gerçek mermiyle müdahalesinde 2 Filistinli ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Cenin Kampı çoğunlukla işgal güçlerinin baskınlarının ardından silahlı çatışmaların yaşandığı alana dönüşüyor.