Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı...
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Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı...

Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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