Son dakika haberi: Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a, yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği bildirildi. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı