Son dakika haberi | Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmesi imzalandı

Son dakika gelişmesine göre Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi, TÜBİTAK ile 2019'daki bilimsel ortaklık anlaşması çerçevesinde proje finansman sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.

Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi, TÜBİTAK ile 2019'daki bilimsel ortaklık anlaşması çerçevesinde proje finansman sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.

Konsey Başkanı Adnan Semara, AA muhabirine, 2019'da TÜBİTAK ile Türk ve Filistinli araştırmacıların ortak katılımıyla belirli projelerde araştırma yapmak üzere "bilimsel ortaklık anlaşması" imzalandığını söyledi.

Semara, anlaşmaya göre, Konseyin Filistinli araştırmacıları, TÜBİTAK'ın ise Türk araştırmacıları finanse edeceğini, projelerin diğer giderlerini iki kurumun ortak karşılayacağını belirtti.

Projelerden birinin Arapça ve Türkçe konuşma üzerine yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir proje olacağını aktaran Semara, bunun Ramallah'taki Birzeit Üniversitesinde Profesör Mustafa Cerrar ve SESTEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan tarafından hazırlandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz