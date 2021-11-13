Son dakika haberi | Filistin Esirler Cemiyeti: 102 gündür açlık grevinde olan Kayid el-Fesfus ölüm riskiyle karşı karşıya - Haberler
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Son dakika haberi | Filistin Esirler Cemiyeti: 102 gündür açlık grevinde olan Kayid el-Fesfus ölüm riskiyle karşı karşıya

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Filistin Esirler Cemiyeti: 102 gündür açlık grevinde olan Kayid el-Fesfus ölüm riskiyle karşı karşıya

Bir son dakika haberine göre Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde 122 gündür açlık grevinde olan bir Filistinli esirin her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanesinde 122 gündür açlık grevinde olan bir Filistinli esirin her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, Filistinli esir Kayid el-Fesfus'un suçlama olmaksızın idari olarak tutuklu olduğu belirtildi.

Açıklamada, 122 gündür açlık grevinde olan Fesfus'un durumunu kontrol eden doktorların Filistinli esirin ölümle burun buruna geldiğini söylediği kaydedildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

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AA / Qais Omar Darwesh Omar - Son Dakika Haberleri

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