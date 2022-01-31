Son dakika haberi | Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Dışişleri Bakanı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas ile Blinken, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin topraklarındaki son gelişmeler ile Filistin-ABD arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Abbas, Blinken'a mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını yineledi.

Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgali ile yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

"Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının ve terörünün durdurulması, Mescid-i Aksa'nın tarihi konumuna saygı gösterilmesi" gerektiğinin altını çizen Abbas, İsrail'in Filistinlilere yönelik diğer ihlallerini de hatırlattı.

Abbas, ABD ile ikili ilişkileri güçlendirmek ve bu ilişkilerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmayı sürdürmenin önemine işaret etti.

Filistin'de en yüksek yasama kurulu olan Ulusal Meclisin daimi alt kurumlarından Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyinin 6 Şubat'ta yapılması planlanan toplantısını anımsatan Abbas, Konseyin durum değerlendirmesinde bulunacağını, Filistin halkının haklarını ve maslahatını korumak için gerekli kararları alacağını kaydetti.

Washington yönetimi iki devletli çözüm vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise görüşmede Abbas'a "Başkan Joe Biden'ın Washington'un iki devletli çözüme bağlılığını ve siyasi bir ufuk yaratmanın önemini teyit ettiğini" iletti.

Blinken, ayrıca Biden yönetiminin, Filistin yönetiminin maruz kaldığı siyasi ve ekonomik zorlukların farkında olduğuna dikkati çekti.

Biden yönetiminin, yerleşim birimlerini ve yerleşimcilerin saldırılarını, Filistin yönetimine ait bölgelerdeki istilaları, sakinlerin evlerinden çıkarılmasını ve evlerinin yıkılmasını reddettiğini belirten Blinken, Washington yönetiminin Doğu Kudüs'teki ABD Konsolosluğunu yeniden açma taahhüdünü vurguladı.

Blinken, Filistinlilerin karşılaştığı zorluklar konusundaki durumu ABD Başkanı Biden ile yetkililerle ileteceğini, ilgili tüm taraflarla temaslarda bulunacağını, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına ortak çalışma yürüteceğini aktardı.