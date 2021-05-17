Son dakika haberi: Filistin'den BM'ye: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı Gazze'de işlediği suçları durdurun

Son dakika habere göre Filistin, Birleşmiş Milletlerden (BM), İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurmasını istedi.

Filistin, Birleşmiş Milletlerden (BM), İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurmasını istedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'ya İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarıyla ilgili bir mesaj gönderdi.

Maliki mesajda, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun ve şiddetli saldırılarının onlarca çocuğun ölümüne neden olduğunu ve Filistinli çocukların sığınacak güvenli bir mekanları olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Maliki, "Gamba'dan, Filistinli çocukları korumasını ve İsrail'i Filistinli çocuklara yönelik saldırılarını durdurmaya davet etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar