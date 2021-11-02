Filistin'de ölen çocukların yakınlarından Türkiye'de suç duyurusu

İSRAİL'in Gazze'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların yakınları, İsrailli yetkililerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen aile yakınlarından Ensan Ebu Owda "Filistin halkı işgalcilerin saldırılarına maruz kalarak bugüne kadar bu insanlık suçu devam ediyor" dedi.

İsrail'in Filistin'deki saldırılar esnasında hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının aileleri Türkiye'deki avukatları aracılığı ile saldırıların sorumlularının yargılanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Adliye önünde basın açıklaması yapan aile yakınlarının avukatı Gülden Sönmez, "Biz Gazze'ye yapılan son saldırıda Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail'in işlemiş olduğu suçları yargı konusu etmek için bugün Çağlayan adliyesindeyiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğumuz başvuruyla İsrail'in işlemiş olduğu suçlardan dolayı İsrailli sorumluların Türkiye mahkemelerinde yargılanmalarını istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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