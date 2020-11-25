Son dakika haberi | Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 3 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 749'a çıktı.

Son 24 saatte Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1720 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı da 89 bin 558'e yükseldi.

Aktif vaka sayısı 16 bin 900'e yükselirken, 72 bin 658 kişi de sağlığına kavuştu.

Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 2 bine yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 17 bine yaklaştı.

Artan vakalar nedeniyle Filistin yönetimi, Batı Şeria'nın tamamında 27-28 Kasım'da tam karantina, 29 Kasım'dan itibaren de iki haftalığına kısmi karantina uygulanmasına karar vermişti.