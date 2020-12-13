Son dakika haberi! Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 124 bini geçti

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1079'a yükselirken vaka sayısı 124 bini aştı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 17 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 1639 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, can kayıplarının 11'inin Batı Şeria'da, 6'sının Gazze'de kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Böylece Kovid-19 salgınında Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında marttan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1079'a, vaka sayısının 124 bin 641'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 98 bin 518 olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak