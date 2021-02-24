Son dakika haberi... Filistin'de kamusal özgürlükleri genişleten kararname adil ve şaibesiz seçim ortamı sağlar mı?

Son dakika habere göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kamusal özgürlükleri genişletmek amacıyla 20 Şubat'ta çıkardığı kararnamenin Filistin'de adil ve şaibesiz bir seçim ortamı sağlayıp sağlayamayacağı tartışılıyor.

MUHAMMED MACİD - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kamusal özgürlükleri genişletmek amacıyla 20 Şubat'ta çıkardığı kararnamenin Filistin'de adil ve şaibesiz bir seçim ortamı sağlayıp sağlayamayacağı tartışılıyor.

Abbas'ın Filistinli grupların 8-9 Şubat'ta Kahire'de vardıkları uzlaşıya dayanarak, seçimlere hazırlık kapsamında çıkardığı kararname, siyasi eylem serbestisi dahil Filistin devletinin tüm bölgelerinde kamusal özgürlük ortamının güçlendirilmesini öngörüyor.

Filistinliler, Abbas liderliğindeki Fetih ile Hamas arasında 2007'den beri devam eden siyasi bölünmüşlükten dolayı büyük sıkıntılar yaşıyor.

Siyasi aidiyetle ilgili nedenlerle gerçekleştirilen takip, gözaltı ve tutuklamalar bugüne kadar Filistinli gruplar arasında diyaloglara engel olmaya devam etti ve özellikle Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki birçok anlaşmayı başarısız kıldı.

Filistinli uzmanlar Abbas'ın çıkardığı yeni kararnameyi seçim sürecinin başarısı için genelde olumlu bulurken bu yönde daha fazla adım atılması gerektiğini düşünenler de var.

"Herkes seçimlerin önündeki engelleri kaldırma konusunda ısrarlı"

Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamusal özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan kararnamenin çıkarılmasının, seçim sürecinin başarısı önündeki engellerin kaldırılması için Kahire'deki müzakerelerde kararlaştırıldığını söyledi.

Ebu Yusuf, "Herkes, üç aşamalı seçim sürecinin başarı şekilde gerçekleşmesini önemsiyor ve seçimlerin önündeki engelleri kaldırma konusunda ısrarlı." dedi.

Herkesin Filistin davasının karşılaştığı tehlikeler ve meydan okumalara karşı bölünmüşlüğü sona erdirmek ve birliği yeniden sağlamak için seçim sürecini önemsediğini vurgulayan Ebu Yusuf, Abbas'ın da üzerinde uzlaşıya varıldığı gibi söz konusu kararnameyi çıkardığını kaydetti.

"Hiç yoktan iyi ama yetersiz"

Birzeit Üniversitesinden Siyaset Bilimi Profesörü Basim ez-Zubeydi ise kararnamenin çıkarılmasını "hiç yoktan daha iyi" olarak nitelendirdi.

Zubeydi, "Medya üzerinden çatışmalardan, tutuklamalardan ve her bir tarafın diğerini karalamasından daha iyi." dedi.

Bununla birlikte kararnameyi yetersiz bulan Zubeydi, "15 yıldan uzun süredir biriken olumsuzları ortadan kaldırmak için alınması gereken tedbirler ve atılacak adımlar açısından bakılırsa sadece denizde bir nokta." diye konuştu.

Adil ve güven verici seçim sürecinin söz konusu kararnameden çok daha fazlasını gerektirdiğini belirten Zubeydi, Fetih ve Hamas arasında siyasi vizyon boşluğu olduğuna ve iki grubun da büyük siyasi farklılıklarla yüzleşmekten kaçtıklarına işaret etti.

Utanç günlerinden kurtuluş

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim de Abbas'ın çıkardığı kararnamenin önemli olduğunu belirterek, bunun, "utanç ve ulusal bir skandal oluşturan kara günlerin ve nefret dolu bölünmenin etkilerinden ve kurtulmak için önemli bir adım olmasını" umduğunu ifade etti.

İbrahim, "Kararnameyle birlikte Filistin halkından özür dilenmesini, (siyasi) bölünmüşlüğün kurbanlarına tazminat ödenmesini beklerdik." dedi.

Vatandaş kararnamenin etkisini hissetmeli

Yazar ve siyasi analist Musrafa es-Savvaf ise kararnamenin, seçim süreci için iyi olduğunu söyledi.

"Seçimlerin baskı, sorgulamaya tabi tutma ve takip etme şartları altında yapılması zordur, ancak kararnamenin çıkarılması bir müjde olabilir." diyen Savvaf, vatandaşın gelecek günlerde kararnamenin etkisini sahada hissetmesi, siyasi görüş ve siyasi aidiyeti dolayısıyla tutuklananların serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ocak'ta, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci