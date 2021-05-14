Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına yaklaşık 250 kişi katıldı. İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından kıldırılan cenaze namazında, hayatlarını kaybeden Filistinli vatandaşlar için dua edildi. Cenaze namazı sonrasında Taşova Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Özdemir, tarafından yapılan basın açıklamasında, "İnsanlığın kadim şehri ve İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa haksız bir teşebbüsle karşı karşıyadır. Kudüs'te ezanın yasaklanması, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kapılarına metal arama detektörlerinin yerleştirilmesi tüm bu olanlara karşı tepki göstermiştir. Kudüs, nice peygamberlerin hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, her bir müminin canından, malından aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Bu vesileyle tüm Müslümanları ve insanların eliyle, diliyle, kalbiyle, tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Basın açıklaması sonrası, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak tarafından dua edildi. Yapılan duadan sonra "Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika" şeklinde slogan attılar. - AMASYA

Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Pınar Altuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Adem Ljajic Şenol Güneş Samet Aybaba Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Filistin'de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 15:48:41. #1.14#

title