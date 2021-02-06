Son dakika haberi | Filistin Başbakanı Iştiyye, UCM'nin kararını "adaletin ve insanlığın zaferi" olarak nitelendirdi
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Son dakika haberi | Filistin Başbakanı Iştiyye, UCM'nin kararını "adaletin ve insanlığın zaferi" olarak nitelendirdi

06.02.2021 02:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 02:34
Son dakika haberi | Filistin Başbakanı Iştiyye, UCM'nin kararını

Son dakika gündem haberine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturmaya yetkili olduğu" yönündeki kararını "adaletin ve insanlığın zaferi" olarak nitelendirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturmaya yetkili olduğu" yönündeki kararını "adaletin ve insanlığın zaferi" olarak nitelendirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Iştiyye, UCM'nin söz konusu kararının, işlenen suçların zaman aşımına uğramayacağı ve faillerin cezasız kalmayacağı mesajı taşıdığını ifade etti.

Söz konusu kararın, adalet ve insanlık için bir zafer olduğunu belirten Iştiyye, UCM'den İsrail'in Gazze'ye açtığı 3 savaş sırasında işlediği suçlar, Filistinli mahkumlar ve yasa dışı yerleşim birimleri konusunda önüne gelen dosyalarda adli süreci hızlandırmasını istedi.

UCM, 5 Şubat'ta İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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