Son dakika haberi! Filistin Başbakanı Iştiyye, aşı temini için dört firmayla anlaştıklarını duyurdu
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Son dakika haberi! Filistin Başbakanı Iştiyye, aşı temini için dört firmayla anlaştıklarını duyurdu

11.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:19
Son dakika haberi! Filistin Başbakanı Iştiyye, aşı temini için dört firmayla anlaştıklarını duyurdu

Son dakika haberine göre Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ülkeye getirmek için dört ayrı firma ile sözleşme yaptığını söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ülkeye getirmek için dört ayrı firma ile sözleşme yaptığını söyledi.

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık toplantısında yaptığı konuşmada, "Koronavirüs aşısı getirmek için çabalarımız sürmektedir." dedi.

Aşıyla ilgili yetkililerle temas halinde olduklarını ve operasyonun tamamlandığında yaklaşık 21 milyon dolara mal olacağını ifade eden Iştiyye, "Sağlık Bakanlığımız aşı temini için dört firma ile sözleşme yaptı." şeklinde konuştu.

Iştiyye, aşının temin edileceği ülkelere ve sözleşme yapılan firmalara ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi.

Iştiyye, ayrıca İsrail'in işgal altındaki Filistin halkına karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini ve bu halkı ihmal etmeye devam ettiğine işaret ederek, Tel Aviv yönetimini kınadı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) bugün yapılan açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısını tescil ettiği belirtilmişti.

Filistin'de Kovid-19 teşhisi konulan 12 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 928 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar toplam kayıp sayısının 1768'e ulaştığı, vaka sayılarının 166 bin 877'ye yükseldiği belirtilirken, 149 bin 393 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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