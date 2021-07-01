Son dakika haberi | Filistin Adalet Bakanı, muhalif aktivist Benat'ın ölümünün "doğal" olmadığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Filistin Adalet Bakanı, muhalif aktivist Benat'ın ölümünün "doğal" olmadığını açıkladı

Son dakika haberi | Filistin Adalet Bakanı, muhalif aktivist Benat'ın ölümünün 'doğal' olmadığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söyledi.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söyledi.

Benat'ın ölümüyle ilgili oluşturulan soruşturma komisyonunun başkanlığını da yapan Şelalde, yürütülen soruşturmayla ilgili Filistin Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Adli tıp kurumundan alınan ilk raporda Benat'ın bedeninin pek çok yerinde şiddete maruz kaldığını gösteren bulgular tespit edildiğini kaydeden Şelalde, "Benat, vücudunun her yerinden darp aldı, Koruyucu Güvenlik Müdürlüğüne götürülürken baygınlık geçirdi, bilincini kaybetmiş gibiydi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin aracıyla Prenses Aliye Hastanesine (Hebron Hastanesi) nakledildi ama oraya vardığında ölmüştü." dedi.

Şelalde, soruşturma komisyonunun, video kayıtları ve alınan ifadeler neticesinde, Benat'ın evden güvenlik güçleriyle canlı çıktığı ancak yolda öldüğü sonucuna vardığını kaydetti.

"Ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre, akut kalp ve akciğer yetmezliğine neden olan travmatik şok" olduğunu belirten Şelalde, ölümünün doğal olmadığını dile getirdi.

Şelalde, hazırladıkları raporu Başbakan Muhammed Iştiyye'ye sunduklarını, onun da gerekli hukuki prosedürün uygulanması için raporu askeri yargı başkanına sunduğunu aktardı.

Bundan sonraki süreçte askeri savcılığın soruşturmayı üstleneceğini ve şüpheliler hakkında iddianame hazırlama ve adil yargılama sürecinin yürürlükteki mevzuata göre işleyeceğini vurgulayan Şelalde, yaşananların Filistin yönetiminin uyguladığı bir yöntem değil bireysel bir vaka olduğunu sözlerine ekledi.

Filistinli muhalif aktivist Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok
Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
İSTANBUL-TAT VE KOKUDAN AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL; SAHTE İÇKİ NASIL ÖLDÜRÜYOR?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Yiğit Marcus Aral
Spor Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Filistin Adalet Bakanı, muhalif aktivist Benat'ın ölümünün "doğal" olmadığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:39:13. #1.14#

title