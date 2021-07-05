Son dakika haberi: Filipinler'deki Taal Yanardağı'dan gökyüzüne duman bulutları yükseldi
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Son dakika haberi: Filipinler'deki Taal Yanardağı'dan gökyüzüne duman bulutları yükseldi

Son dakika haberi: Filipinler'deki Taal Yanardağı'dan gökyüzüne duman bulutları yükseldi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Filipinler'in güneyindeki Luzon Adası'nda bulunan Taal Yanardağı'ndan 2,5 kilometre yüksekliğe duman bulutları yükseldi.

Filipinler'in güneyindeki Luzon Adası'nda bulunan Taal Yanardağı'ndan 2,5 kilometre yüksekliğe duman bulutları yükseldi.

Coconuts sitesinin haberine göre, dünyanın en küçük aktif yanardağlarından Taal'in uyarı seviyesi 3 olarak kalırken gözlemciler volkan kraterinden gökyüzüne yükselen yoğun duman bulutunun görüntülerini yayınlandı.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü bülteninde, aktif yanardağdan gelen volkanik gazdan kaynaklanan 2,5 km yüksekliğindeki duman bulutu hakkında not paylaşıldı.

Ziyarete kapatılan bölgedeki balıkçılar, Taal Gölü'nden uzak durmaları yönünde uyarıldı, uçaklar da aktif volkandan uzağa yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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