Son dakika haberi... Filipinler'de suçlu sanılan 4 asker vurularak öldürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Filipinler'in güneyindeki Jolo kentinde, suçlu oldukları sanılan ve polisler tarafından vurulan 4 asker öldü.

Filipinler'in güneyindeki Jolo kentinde, suçlu oldukları sanılan ve polisler tarafından vurulan 4 asker öldü. CNN Philippines'deki habere göre, Sulu eyaleti emniyet müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Jolo kentinde devriye görevindeki polislerin, silahlı 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurduğunu ve sorgulanmaları için emniyete gitmelerini istediği belirtildi. Açıklamada, şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandığı ve kaçan 4 kişinin polis güçlerine silahlarını doğrultmaları üzerine vuruldukları kaydedildi. Öte yandan, Bölge Ordusu Komutanı Cirilito Sobejana, vurulan 4 kişinin "resmi görevde olan" silahlı kuvvetler personeli olduğunu söyledi. Kaynak: AA