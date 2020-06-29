Son dakika haberi... Filipinler'de suçlu sanılan 4 asker vurularak öldürüldü
Gelen son dakika haberlerine göre Filipinler'in güneyindeki Jolo kentinde, suçlu oldukları sanılan ve polisler tarafından vurulan 4 asker öldü.
29.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:30
Filipinler'in güneyindeki Jolo kentinde, suçlu oldukları sanılan ve polisler tarafından vurulan 4 asker öldü.
CNN Philippines'deki habere göre, Sulu eyaleti emniyet müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Jolo kentinde devriye görevindeki polislerin, silahlı 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurduğunu ve sorgulanmaları için emniyete gitmelerini istediği belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandığı ve kaçan 4 kişinin polis güçlerine silahlarını doğrultmaları üzerine vuruldukları kaydedildi.
Öte yandan, Bölge Ordusu Komutanı Cirilito Sobejana, vurulan 4 kişinin "resmi görevde olan" silahlı kuvvetler personeli olduğunu söyledi.
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Kaynak: AA