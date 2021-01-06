Son dakika haberi: Filipinler'de küvette ölü bulunan hostesin son anları kamerada
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Son dakika haberi: Filipinler'de küvette ölü bulunan hostesin son anları kamerada

06.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:45
Son dakika haberi: Filipinler'de küvette ölü bulunan hostesin son anları kamerada

Son dakika gelişmesine göre Filipinler'de meydana gelen ve tepki çeken otel odasındaki küvette ölü bulunan Christine Angelica Dacera adlı hostesin ölümünden dakikalar öncesine ait görüntüler yayınlandı.

Filipinler'de meydana gelen ve tepki çeken otel odasındaki küvette ölü bulunan Christine Angelica Dacera adlı hostesin ölümünden dakikalar öncesine ait görüntüler yayınlandı.

Filipinler, Christine Angelica Dacera (23) adlı hostesin bir otel odasındaki küvette ölü bulunması olayıyla sarsıldı. Ülke gündemini sarsan olayda, otel odasındaki küvette ölü bulunan hostes için 11 kişiye hem cinsel istismar hem de cinayet suçlamasında bulunuldu. Filipin polisi, genç hostesin ölümünden dakikalar öncesine ait görüntüleri yayınladı. 

OTEL GÖRÜNTÜLERİ 

Otelin üçüncü katına ait salonda genç hostesin, iki kişiyle asansöre doğru yürüdüğü anlar yer alıyor. Görüntülerde genç hostesin odasında 11 kişinin bulunduğu ve birlikte eğlendikleri anlar da paylaşıldı. Cinayete kurban gittiği üzerinde duran Filipin polisi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin Christine Angelica Dacera'a şiddet uyguladığı da görüldü. Görüntüleri inceleyen polislerin, olayla ilgili cinsel istismar ve cinayetin kesin olduğunu açıkladı. Yerel medya ise, Christine Angelica Dacera adlı hostes için sabah saatlerince cenaze töreni düzenlendiğini aktardı. 

ÜLKEDE YANKI UYANDIRAN ÖLÜM

Olay, Filipinler'in Makati kentinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla yılbaşı gecesi kutlama yapmak üzere kentteki City Garden Oteli'ne gelen Christine Angelica Dacera (23) adlı hostes, küvette ölü bulundu. Yerel medya, otelde yan odada bulunan 11 kişinin gözaltına alındığını, cinayet ve cinsel istismarla suçlandıklarını duyurmuştu. Meslektaşlarından biri olan Rommel Galida, yerel saatle sabah 10 civarında uyandığını ve onu küvette gördünü ifade ederek, arkadaşının uyuyakaldığını düşündüğünü ifade etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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