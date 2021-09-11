Son dakika haberi! Fildişi Sahili'ndeki helikopter kazasında 5 asker öldü - Haberler
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Son dakika haberi! Fildişi Sahili'ndeki helikopter kazasında 5 asker öldü

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Fildişi Sahili'ndeki helikopter kazasında 5 asker öldü

Son dakika gündem haberine göre Fildişi Sahili'nde dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü ve olayda 5 askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Fildişi Sahili'nde dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü ve olayda 5 askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dünden beri haber alınmayan Fildişi Sahili ordusuna ait MI-24 tipi helikopterin Tehini bölgesinin Togolaye mevkisinde düştüğü kaydedildi.

Kazada, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Helikopter ile iletişim cuma günü saat 02.00'da kesilmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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