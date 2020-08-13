Son dakika haberi... Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Ouattara'nın 3. kez adaylığına karşı protestolar sürüyor Son dakika gelişmesine göre Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abidjan'da Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3. dönem adaylığını protesto için başlayan sokak gösterilerinde en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abidjan'da Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3. dönem adaylığını protesto için başlayan sokak gösterilerinde en az 2 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyadaki haberlere göre, Ouattara'nın 3. dönem için adaylığını açıklaması üzerine Abidjan'da gösteriler düzenlendi. Muhalefet ve sivil toplumun çağrısı üzerine toplanan göstericilere kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesinin ardından çıkan çatışmalarda en az 2 kişi yaşamını yitirdi. Şehirde yasağa rağmen göstericiler ara sokaklara barikatlar kurarak lastik yaktı. Daha önce aday olmayacağını açıklayan Ouattara, geçen hafta fikrini değiştirdiğini söyleyip, 31 Ekim'de düzenlenecek seçimler için adaylığını ilan etmişti. Başbakanın ölümü planları değiştirdi Ouattara'nın, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklaması üzerine, Başbakan Amadou Gon Coulibaly, partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti. Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı 31 Ekim'de yapılacak seçimler için aday göstermişti. Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Ouattara, 2010'dan beri Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor. Kaynak: AA