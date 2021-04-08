Son dakika haberi | Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, eski Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun ülkeye dönmesine izin verdi
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Son dakika haberi | Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, eski Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun ülkeye dönmesine izin verdi

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, eski Cumhurbaşkanı Gbagbo'nun ülkeye dönmesine izin verdi

Son dakika gündem haberine göre Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından beraat kararı verilen eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude'nin ülkeye özgürce dönebileceğini belirtti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından beraat kararı verilen eski Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude'nin ülkeye özgürce dönebileceğini belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ouattara, "Bildiğiniz gibi, UCM, Gbagbo ve Ble Goude hakkında verilen beraat kararını 31 Mart'ta onadı. Biz de bu karara uyuyoruz. Dolayısıyla Gbagbo ve Ble Goude, istedikleri zaman Fildişi Sahili'ne dönebilirler." ifadelerini kullandı.

Ouattara ayrıca Gbagbo ve ailesinin yol masraflarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

UCM Temyiz Dairesi, Gbagbo ve Ble Goude hakkında 2019'da verilen beraat kararlarını 31 Mart'ta onamıştı.

İnsanlığa karşı suçlardan beraat

Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda, 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtilirken, Fildişi Sahili makamları tarafından 2011'de yakalanarak Lahey'deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle cinayet, tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işlemek gibi suçlamalarla yargılanmıştı.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı Gbagbo ile Goude hakkında 15 Ocak 2019'da, savcılık tarafından olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Gbagbo ile Goude, şartlı ya da şartsız salıverilmeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle o günden bu yana tutuklu bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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