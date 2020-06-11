Son dakika haberi! Fikriye nine, bir aylık maaşını eğitim için bağışladı Son dakika güncel haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Pamuk nine" olarak tanınan 86 yaşındaki Fikriye Vardar, vefat eden eşinden kalan bir aylık emekli maaşını Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Pamuk nine" olarak tanınan 86 yaşındaki Fikriye Vardar, vefat eden eşinden kalan bir aylık emekli maaşını Çağdaş Eğitim Vakfı'na bağışladı.

Vardar, bir yakını vasıtasıyla Çağdaş Eğitim Vakfı Lüleburgaz Temsilciliğini arayarak, 2 bin lira bağış yapmak istediğini belirtti.

Vakıf temsilcileri Vardar'ın evine giderek, bağış işlemlerini gerçekleştirdi.

Vardar, burada yaptığı açıklamada, okuma yazma bilmediğini, kız çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için bağışta bulunduğunu söyledi.

Dönemin şartları nedeniyle okula gidemediğini anlatan Vardar, "Ben okuma ve yazma bilmiyorum. Okumayı çok istemiştim ama olmadı. Şimdi 'kız çocukları okusun, okullarından geri kalmasın' istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA