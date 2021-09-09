Son dakika haberi | Fiji'de 4 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Fiji'de 4 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Fiji'de 4 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Fiji'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Fiji'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fiji Sağlık Bakanı James Fong, Bakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19'dan hayatını kaybeden 3 kişiden birinin 4 aylık bir bebek olduğunu belirtti.

Bakan Fong, bebeğin 1 Eylül'de hafif solunum sıkıntısıyla başkent Suva'daki sağlık merkezine getirildiğini ve gerekli tetkiklerin ardından Koloni Savaş Anıtı Hastanesine transfer edildiğini söyledi.

Nakledildiği hastanede bebeğe Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Bakan Fong, "Annesi, sağlık ocağına başvurmadan iki gün önce bebeğin öksürüğü olduğunu ve hırçın davrandığını söyledi. Başvurusundan önceki gece de ateşi çıkmış. Hastaneye kabul sırasındaki protokole göre yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmış ve maalesef hastaneye yatırıldıktan beş gün sonra öldü." ifadelerini kullandı.

Resmi verilere göre, Fiji'de son 24 saatte 240 vakanın kaydedildiğini belirten Fong, biri 66 diğeri 76 yaşındaki iki erkek hastanın da hayatını kaybettiğini söyledi.

Güney Pasifik Okyanusu'nda 300'den fazla takım adadan oluşan ve yaklaşık 890 bin nüfuslu Fiji'de, Kovid-19'a yakalanan toplam 48 bin 393 kişiden 528'i hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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