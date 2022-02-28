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Son dakika haberi | FIFA ve UEFA'nın kararı Rusya'nın 3 takımını etkiliyor

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Son dakika haberi | FIFA ve UEFA'nın kararı Rusya'nın 3 takımını etkiliyor

Son dakika haberleri... FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararından, Rusya'nın erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova Kulübü etkileniyor.

FIFA ve UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya alma kararından, Rusya'nın erkek ve kadın A milli futbol takımları ile Spartak Moskova Kulübü etkileniyor.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli kararda değişiklik yapılmazsa Rusya Milli Erkek Futbol Takımı, yarı finalleri 24 Mart, finali ise 29 Mart'ta oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç edilecek.

Rusya Milli Kadın Futbol Takımı, 6-31 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na katılamayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Alman kulübü Leipzig ile eşleşen Spartak Moskova da turnuvanın dışında kalacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Futbol, Milli, Rusya, UEFA, Spor, Haberler

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