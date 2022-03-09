Son dakika haberi... FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararları
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri... FIFA, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun 24 Mart'ta İskoçya ile oynanacak Dünya Kupası play-off eleme karşılaşmasının erteleme talebini kabul etti.
Öte yandan Rusya da play-off turunda Polonya ile karşı karşıya gelecekti. Ancak FIFA, Rusya'yı organizasyondan men ederek Polonya'yı hükmen galip ilan etti. Rusya Futbol Federasyonu da men kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacak. Ayrıca Polonya, Dünya Kupası'na katılabilmek için İsveç - Çekya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.- İstanbul
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor