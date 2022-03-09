Son dakika haberi... FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararları

Öte yandan Rusya da play-off turunda Polonya ile karşı karşıya gelecekti. Ancak FIFA, Rusya'yı organizasyondan men ederek Polonya'yı hükmen galip ilan etti. Rusya Futbol Federasyonu da men kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacak. Ayrıca Polonya, Dünya Kupası'na katılabilmek için İsveç - Çekya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor