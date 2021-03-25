Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Fidan deposu yanıyorİZMİR'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı.

Fidan deposu yanıyor

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki fidan deposunda, yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve belediye ekipleri, müdahale ediyor.

Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda, saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katılıyor.

Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor
Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Jason Statham Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Bakkal Burak Yılmaz Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İZMİR Fidan deposu yanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:12:28. #1.14#
title