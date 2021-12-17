Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandıFetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde "mahrem imam" konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde "mahrem imam" konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor.