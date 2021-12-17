Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı - Haberler
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Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandıFetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde "mahrem imam" konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde "mahrem imam" konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı

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