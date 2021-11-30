Son dakika haberi | Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması... - Haberler
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Son dakika haberi | Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması...

Son dakika 3. sayfa haberi: Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - İSTANBUL

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