Son dakika haberi | Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması...
Son dakika 3. sayfa haberi: Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 31 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - İSTANBUL
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