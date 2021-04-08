Son dakika haberi! FETÖ yeni Zonguldak yapılanması operasyonu: 14 şüpheli gözaltında
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Son dakika haberi! FETÖ yeni Zonguldak yapılanması operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! FETÖ yeni Zonguldak yapılanması operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta KOM ekiplerince FETÖ yeni Zonguldak yapılanmasına yönelik operasyonda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak'ta KOM ekiplerince FETÖ yeni Zonguldak yapılanmasına yönelik operasyonda eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'nün Zonguldak'taki mensuplarından iş insanı, avukat, ihraç ve aktif kamu görevlilerinin yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelen FETÖ yeni Zonguldak yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğünce gerçek FETÖ şüphelisi şahıslar hakkında 06: 30 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ta FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonel çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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