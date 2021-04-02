ANKARA-FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandı
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ANKARA-FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ANKARA-FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandı

FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandıANKARA'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını FETÖ yalanıyla kandırarak, 750 bin liralık evini sattırıp dolandıran 3 kişi, lüks otomobille kaçarken yakalandı.

FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandı

ANKARA'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadını FETÖ yalanıyla kandırarak, 750 bin liralık evini sattırıp dolandıran 3 kişi, lüks otomobille kaçarken yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimliği belirsiz kişi, telefonla aradığı 62 yaşındaki kadına, kendisini polis olarak tanıtarak, "FETÖ soruşturmalarında adınız geçti. Biz de örgüte yönelik operasyon düzenleyeceğiz. Eğer sizi kurtarmamızı istiyorsanız, varsa paranızı, yoksa evinizi satarak o parayı dolara çevirip bizim ekiplere teslim edin." dedi. Telaşa kapılan kadın, Batıkent'teki evini aynı gün satılığa çıkararak 750 bin liraya sattı. Kadın, dolara çevirdiği parayı bir süre sonra kendisini arayan şüphelinin yönlendirmesiyle poşet içinde apartman kapısının önüne bıraktı. Şüpheliler, parayı alarak kaçarken, dolandırıldığını anlayan kadın, polise ihbarda bulundu.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin Mehmet E., Halil G. ve H.B. olduğu belirlendi. Takibe alınan 3 kişi, lüks otomobille Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktığı sırada Gölbaşı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 3 kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada zulalanmış vaziyette 750 bin TL değerindeki döviz ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, ele geçirilen para kadına teslim edildi. Yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri seçerek dolandırdığı belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet E. ile Halil G. tutuklanırken, H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA-FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandı
ANKARA-FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandı
ANKARA-FETÖ yalanıyla kadına evini sattıran 3 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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