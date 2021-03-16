Son dakika haberi | FETÖ üyeliğinden aranan emekli polis memuru yakalandı
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Son dakika haberi | FETÖ üyeliğinden aranan emekli polis memuru yakalandı

16.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:59
Son dakika haberi | FETÖ üyeliğinden aranan emekli polis memuru yakalandı

Son dakika haberine göre FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan emekli polis memuru, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan emekli polis memuru, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekibi, FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda emekli polis memuru, Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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