Son dakika haberi... FETÖ şüphelisi avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı Son dakika gündem haberi: Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, avukat K.D'yi, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

Gözaltına alınan K.D, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin daha önce de FETÖ üyeliğinden gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA