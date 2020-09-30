Son dakika haberi... FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Son dakika haberi... FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

30.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:26
Son dakika haberi... FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen M.B ve M.G gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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