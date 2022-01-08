Son dakika haberi! FETÖ SORUŞTURMASINDA 73 GÖZALTI KARARI (1) - Haberler
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Son dakika haberi! FETÖ SORUŞTURMASINDA 73 GÖZALTI KARARI (1)

Son dakika haberi! FETÖ SORUŞTURMASINDA 73 GÖZALTI KARARI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.


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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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