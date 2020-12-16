Son dakika haberleri... FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' kumpas davasında karar
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Son dakika haberleri... FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' kumpas davasında karar

16.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:05
Son dakika haberleri... FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' kumpas davasında karar

Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı.

FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer'in aralarında bulunduğu 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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