Son dakika haberleri... FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' kumpas davasında karar
16.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:05
Edinilen son dakika gelişmesine göre FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı.
FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer'in aralarında bulunduğu 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı