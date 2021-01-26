Son dakika haberi | FETÖ/PDY'nin izdivaç yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
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Son dakika haberi | FETÖ/PDY'nin izdivaç yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

26.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:29
Son dakika haberi | FETÖ/PDY'nin izdivaç yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Son dakika haberine göre ANKARA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin izdivaç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 10'u gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde örgütle irtibatlı olduğu belirtilen 19 kişi tespit edildi. Ankara merkezli 13 ilde, 19 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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