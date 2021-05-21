Son dakika haberi | FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON, KOVİD'İ YAYMAYA ÇALIŞMIŞLAR; 84 GÖZALTI
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Son dakika haberi | FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON, KOVİD'İ YAYMAYA ÇALIŞMIŞLAR; 84 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇANAKKALE merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi. Özellikle Kovid olan örgüt mensuplarının filyasyon sürecini hiçe sayarak, halkın arasına çıkıp, virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Ünitesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birlikteliğinde, KOM Daire Başkanlığı'nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY güncel yapılanmasına yönelik bu sabah 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çanakkale merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz, silah, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi.

KOVİD OLAN ÖRGÜT ÜYELERİ, VİRÜSÜ BİLİNÇLİ YAYMAYA ÇALIŞMIŞ

Örgütün; il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları olduğu, örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alan şüphelilerin de bulunduğu belirtildi. Cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin dışarıda bulunan ailelerine maddi manevi yardım ettiği, örgütün internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştiği, özellikle Kovid olan örgüt mensuplarının filyasyon sürecini hiçe sayarak, halkın arasına çıkıp, virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu tespit edildi. Çoğu örgüt üyesinin ise, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma planları yaptığı belirlendi.

Sözde il imamının, örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks ve şaşaalı yaşam sürdüğü tespit edildi. Yine örgüt/hücre evi sorumlularından birinin eşcinsel olduğu, eve gelen erkek üniversite öğrencisiyle aşk ve cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi.

Son dakika haberi | FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON, KOVİD'İ YAYMAYA ÇALIŞMIŞLAR; 84 GÖZALTI
Son dakika haberi | FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON, KOVİD'İ YAYMAYA ÇALIŞMIŞLAR; 84 GÖZALTI
Son dakika haberi | FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON, KOVİD'İ YAYMAYA ÇALIŞMIŞLAR; 84 GÖZALTI
Son dakika haberi | FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON, KOVİD'İ YAYMAYA ÇALIŞMIŞLAR; 84 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi | FETÖ/PDY'NİN GÜNCEL YAPILANMASINA OPERASYON, KOVİD'İ YAYMAYA ÇALIŞMIŞLAR; 84 GÖZALTI - Haberler
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