FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FETÖ'nün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde SGK kaydı bulunan, diğer bankalardan kredi çekerek veya başka yöntemlerle Bank Asya'ya para yatırıp fonlayan, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı olan, örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde itirafçı ifadeler bulunan 37 FETÖ/PDY üyesi tespit edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve baskınlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüpheli ise Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı