Son dakika haberi! FETÖ operasyonunda 2 şüpheli daha tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! FETÖ operasyonunda 2 şüpheli daha tutuklandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! FETÖ operasyonunda 2 şüpheli daha tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi daha tutuklandı.

ORDU (AA) - Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi daha tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 44 şüpheliden 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 42'si, 27 Eylül'de adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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