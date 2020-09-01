Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında...
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Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında...

Bir son dakika haberine göre FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i yakalandı.

Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında...
01.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:34

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 47 şüpheliden 31'i yakalandı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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