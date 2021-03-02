Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 6 gözaltı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 eski askeri okul öğrencisinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 6 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.

Firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut ÇATAK